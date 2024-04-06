6 апреля: что сегодня отмечают в Украине и мире

Сегодня отмечают Международный день битвы подушками – флешмоб появился в 2008 году и быстро обрел популярность.

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6 апреля в Украине и мире отмечают ряд событий.

А именно:

Международный день спорта во благо мира и развития – событие, которому еще нет 10 лет. Для этого знаменательного события была выбрана дата 6 апреля. Праздник был введен представителями ООН, чтобы обратить внимание человечества на важность спорта и спортивных соревнований для развития человечества и создания мирных отношений.

Всемирный день настольного тенниса – событие создала Международная федерация настольного тенниса в 2015 году. Тогда этот день совместно отметили более 50 стран. Дата празднования выбрана в честь Дня спорта на благо развития и мира.

День людей с синдромом Боринга-Опица – это ежегодный день информирования, который проводится 6 апреля каждый год. Это событие было основано Тейлором Гурганусом, вице-председателем Фонда синдрома Боринга-Опица, в 2015 году, и дата выбрана как дата годовщины создания первой группы поддержки BOS в Facebook.

Международный день асексуальности – ежегодно отмечается 6 апреля с целью поддержки асексуальных людей и осведомленности об асексуальности как важной составляющей сексуальной ориентации.

Международный день хождения по огню – отмечается ежегодно в первую субботу апреля, посвященный древней практике хождения по горячим угольям костра – ритуалу, который на протяжении веков использовался в разных культурах по всему миру.

Международный день битвы подушками – ежегодно в первую апрельскую субботу мир отмечает интересный и веселый праздник. Такой флешмоб появился в 2008 году и быстро приобрел популярность.

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