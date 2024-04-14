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Нафтогаз заявив, що готовий викупити весь запропонований українськими видобувниками газ

16:43, 14 квітня 2024
Це необхідний крок для підтримки загальноукраїнського видобутку в умовах війни, зазначив Олексій Чернишов.
Нафтогаз заявив, що готовий викупити весь запропонований українськими видобувниками газ
Джерело фото: naftogaz.com
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Група Нафтогаз готова викупити увесь обсяг газу, який українські приватні видобувники запропонують ринку у 2024 році. Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов на зустрічі з представниками українських видобувних компаній наголосив, що це необхідний крок для підтримки загальноукраїнського видобутку в умовах війни.

«Ми розуміємо, що видобуток потребує інвестицій. Тому вам необхідно реалізувати свій ресурс по конкурентній ціні. Ми готові викупити його», – зазначив Олексій Чернишов.

Він також додав, що, як і минулого року, компанія планує робити все у прозорий спосіб – через механізми Української енергетичної біржі.

Чернишов наголосив, що в умовах війни та постійних ворожих атак для України критично важливо зберігати енергетичну незалежність та збільшувати власний видобуток.

«Група Нафтогаз робить все для цього, зокрема минулого року нам вдалось суттєво збільшити обсяг нашого видобутку. Але загальний результат залежить від усіх компаній, що зараз працюють в Україні», - сказав він.

Як зазначається, у 2023 році Група Нафтогаз придбала через Українську енергетичну біржу близько 1 млрд куб. м газу українських приватних видобувників.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Україна розпочала сезон закачування газу.

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