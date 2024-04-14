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Нафтогаз заявил, что готов выкупить весь предложенный украинскими добытчиками газ

16:43, 14 апреля 2024
Это необходимый шаг для поддержки общеукраинской добычи в условиях войны, отметил Алексей Чернышев.
Нафтогаз заявил, что готов выкупить весь предложенный украинскими добытчиками газ
Источник фото: naftogaz.com
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Группа Нафтогаз готова выкупить весь объем газа, который украинские частные добытчики предложат рынку в 2024 году. Глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев на встрече с представителями украинских добывающих компаний подчеркнул, что это необходимый шаг для поддержки общеукраинской добычи в условиях войны.

«Мы понимаем, что добыча нуждается в инвестициях. Потому вам необходимо реализовать свой ресурс по конкурентной цене. Мы готовы выкупить его», – отметил Алексей Чернышев.

Он также добавил, что, как и в прошлом году, компания планирует делать все в прозрачный способ – через механизмы Украинской энергетической биржи.

Чернышев подчеркнул, что условиях войны и постоянных враждебных атак для Украины критически важно сохранять энергетическую независимость и увеличивать собственную добычу.

«Группа Нафтогаз делает все для этого, в частности, в прошлом году нам удалось существенно увеличить объем нашей добычи. Но общий результат зависит от всех компаний, что сейчас работают в Украине», - сказан он.

Как отмечается, в 2023 году Группа Нафтогаз приобрела через Украинскую энергетическую биржу около 1 млрд куб. м газа украинских частных добытчиков.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Украина начала сезон закачки газа.

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