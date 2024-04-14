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В Украине вскоре появится новая монета: как выглядит, фото

16:25, 14 апреля 2024
На монете изобразили крейсер «москва» с пробоиной в корпусе, потопленный благодаря мастерству наших военных.
В Украине вскоре появится новая монета: как выглядит, фото
Источник фото: НБУ
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В Национальном банке презентовали новую памятную монету «Украинская бавовна. Нептун». В Нацбанке создали новое тематическое направление в нумизматической серии «Вооруженные Силы Украины», посвященное украинскому оружию и его создателям.

На аверсе монеты изобразили ракетный крейсер «москва» с пробоиной в корпусе, потопленный противокорабельными ракетами благодаря мастерству наших военных.

«Якобы "неуязвимый" флагман российского флота мы символически стилизовали под детский бумажный кораблик, что особенно подчеркивает миф россиян об их величии. На рубке корабля изображен абрис разрушенных кремлевской башни и стены, что символизирует крах имперских амбиций россии, – рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

На реверсе монеты изобразили береговой мобильный ракетный комплекс в момент запуска ракеты. Зеркальный фон отражает стилизованный трезубец Нептуна, бога морей, и свидетельствует о несокрушимости украинского духа, который точно пронизывает враждебные цели.

Номинал памятной монеты составляет 5 гривен. Тираж будет составлять до 75 000 штук.

Купить монету можно будет с 18 апреля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Стоимость – 121 гривна. Также со временем монеты будут доступны для покупки в банках-дистрибьюторах, отмечают в Нацбанке.

Источник фото: НБУ

 

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что НБУ ввел в обращение новую вертикальную банкноту – как выглядит.

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