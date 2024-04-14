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В МВД полностью пересмотрели инструкцию по использованию сил ГСЧС

16:07, 14 апреля 2024
Это касается инженерной техники, специальной техники, а также спасателей.
В МВД полностью пересмотрели инструкцию по использованию сил ГСЧС
Источник фото: СМИ
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Глава МВД Украины Игорь Клименко во время интервью в эфире телемарафона сообщил, что в Украине полностью пересмотрели инструкцию по использованию сил ГСЧС. Это касается инженерной техники, специальной техники, а также спасателей.

Об этом пишут в Департаменте коммуникации МВД.

Министр отметил во время интервью, что увеличено количество спасателей, занимающихся высотными работами. В начале этого года их было 150, а сейчас – уже 500. В частности, увеличены и подразделения, которые занимаются ликвидацией последствий на ряде объектов.

Игорь Клименко сообщил, что на заседании Конгресса местных и региональных властей озвучено, что Украина запускает свое производство, где совместно с международными партнерами сможет закрывать потребности в технике для ГСЧС.

«Эти два года мы брали у наших международных партнеров технику, за что им очень благодарны. Но сейчас совместно с европейцами и японцами запускаем свое производство, чтобы стать той страной, которая может интеллектуально и производственно закрывать те проблемы, которые перед ней стоят», – подытожил он.

Ранее Министр внутренних дел сообщил, в Украине планируется увеличить количество саперов до 2 800 человек.

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