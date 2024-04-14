У МВС повністю передивилися інструкцію по використанню сил ДСНС

Це стосується інженерної техніки, спеціальної техніки, а також рятувальників.

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Глава МВС України Ігор Клименко під час інтерв’ю в ефірі телемарафоні повідомив, що в Україна повністю передивилися інструкцію по використанню сил ДСНС. Це стосується інженерної техніки, спеціальної техніки, а також рятувальників.

Про це пишуть у Департаменті комунікації МВС.

Міністр наголосив під час інтерв’ю, що збільшено кількість рятувальників, які займаються висотними роботами. На початку цього року їх було 150, а нині – вже 500. Зокрема збільшено і підрозділи, які займаються ліквідацією наслідків на низці об'єктів.

Ігор Клименко повідомив, що на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад було озвучено, що Україна запускає своє виробництво, де спільно з міжнародними партнерами зможе закривати потреби у техніці для ДСНС.

«Ці два роки ми брали у наших міжнародних партнерів техніку, за що їм дуже вдячні. Але зараз спільно з європейцями та японцями запускаємо своє виробництво, щоб стати тією країною, яка може інтелектуально і виробничо закривати ті проблеми, які перед нею стоять», – підсумував він.

Раніше Міністр внутрішніх справ повідомив, що в Україні планують збільшити кількість саперів до 2 800 осіб.

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