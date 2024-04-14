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На Київщині з початку року зареєструвалось 3,5 тисячі підприємств

15:43, 14 квітня 2024
Наразі у області більше 200 тисяч суб’єктів господарювання.
На Київщині з початку року зареєструвалось 3,5 тисячі підприємств
Джерело фото: ЗМІ
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На Київщині з початку року зареєструвалось 3,5 тисячі підприємств. Загалом, наразі у області більше 200 тисяч суб’єктів господарювання. Про це повідомила директорка департаменту економіки КОДА Наталія Погребна.

Вона зазначила, що зберіглася і тенденція до зростання сплачених підприємствами податків. Так, за січень-березень платники податків збільшили надходження до бюджетів усіх рівнів на 34%. 

Також у КОДА повідомили, що Київська область залишається у п'ятірці лідерів з реалізації програми «Доступні кредити 5-7-9%». Вже підписано кредитні договори на загальну суму 19,8 млрд грн. 

Область також входить до лідерів серед регіонів, які мають найбільшу кількість схвалених заявок на отримання мікрогрантів урядової програми «Власна справа». З початку року прийнято 218 рішень на видачу мікрогрантів на суму 52,5 млн грн. 

За програмою «Грант для ветеранів та членів їх сімей» прийнято 17 рішень на суму 8,2 млн грн, що дозволить створити 37 робочих місць.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», бізнес на прифронтових територіях зможуть звільнити від місцевих податків. 12 квітня Уряд ухвалив зміни до порядку, що визначає механізм надання додаткових дотацій місцевим бюджетам.

Раніше ми писали, що в Україні зростає кількість фізичних осіб — підприємців. Як повідомляють у Міністерстві юстиції, у І кварталі цього року українці відкрили 74 439 ФОПів, що на 34% більше, ніж минулоріч. Для порівняння, за І квартал 2023 було зареєстровано 55 525 ФОПів, а за такий самий період 2022 року – 48 959.

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