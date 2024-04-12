Бізнес на прифронтових територіях зможуть звільнити від місцевих податків

Місцева влада зможе звільняти у 2024 році бізнес від податку за землю, податку на нерухоме майно і єдиного податку.

На прифронтових територіях місцева влада зможе звільняти підприємства від місцевих податків. Як повідомили у Мінреінтеграції, 12 квітня Уряд ухвалив зміни до порядку, що визначає механізм надання додаткових дотацій місцевим бюджетам.

Таким чином, тепер місцева влада зможе звільняти у 2024 році бізнес від податку за землю, податку на нерухоме майно і єдиного податку. А Уряд компенсуватиме місцевим бюджетам недоотримані кошти із держбюджету.

Йдеться про території, на яких ведуться (велися) бойові дії, згідно з Переліком, пояснюють у Мінреінтеграції.

Раніше ми писали, що в Україні зростає кількість фізичних осіб — підприємців. Як повідомляють у Міністерстві юстиції, у І кварталі цього року українці відкрили 74 439 ФОПів, що на 34% більше, ніж минулоріч. Для порівняння, за І квартал 2023 було зареєстровано 55 525 ФОПів, а за такий самий період 2022 року – 48 959.

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