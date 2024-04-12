Бизнес на прифронтовых территориях смогут освободить от местных налогов

Местные власти смогут освобождать в 2024 году бизнес от налога за землю, налога на недвижимое имущество и единого налога.

На прифронтовых территориях местные власти смогут освобождать предприятия от местных налогов. Как сообщили в Минреинтеграции, 12 апреля Правительство приняло изменения в порядок, определяющий механизм предоставления дополнительных дотаций местным бюджетам.

Таким образом, теперь местные власти смогут освобождать в 2024 году бизнес от налога за землю, налога на недвижимое имущество и единого налога. А Правительство будет компенсировать местным бюджетам недополученные средства из госбюджета.

Речь идет о территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, согласно Перечню, объясняют в Минреинтеграции.

Ренее мы писали, в Украине растет количество физических лиц - предпринимателей. Как сообщают в Министерстве юстиции, в I квартале этого года украинцы открыли 74 439 ФЛП, что на 34% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, за I квартал 2023 года было зарегистрировано 55 525 ФЛП, а за такой же период 2022 года – 48 959.

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