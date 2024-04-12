Российские репрессии в Крыму: с начала 2024 года оккупанты провели 33 обыска и 41 задержание

Глава Меджлиса крымскотатарского народа раскрыл масштабы репрессий в Крыму.

Источник фото: ArmyInform

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о масштабных репрессиях и незаконных задержаниях украинских граждан в Крыму и на территории Херсонской области, которую Россия оккупировала. Эту информацию он высказал в ходе телемарафона.

По словам Чубарова, российские оккупанты, кроме официальных мест заключения, держат десятки людей в тайных нелегальных местах, включая Чонгар в Херсонской области. Там задержанных подвергали пыткам и заставляли подписывать фальшивые показания в пользу ФСБ.

За первый квартал 2024 года только в Крыму было проведено 33 обыска и 41 задержание. Из них 18 человек принадлежали к крымскотатарскому народу, что свидетельствует о направленности репрессий против этого коренного этноса полуострова.

Чубаров подчеркнул, что существование таких тайных тюрем создает угрозу бесследного исчезновения людей, а судьба многих задержанных остается неизвестной.

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