Російські репресії в Криму: з початку 2024 року окупанти провели 33 обшуки та 41 затримання

Глава Меджлісу кримськотатарського народу розкрив масштаби репресій у Криму.

Джерело фото: ArmyInform

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про масштабні репресії та незаконні затримання українських громадян у Криму та на території Херсонської області, яку Росія окупувала. Цю інформацію він висловив у ході телемарафону.

За словами Чубарова, російські окупанти, крім офіційних місць ув'язнення, тримають десятки людей у таємних нелегальних місцях, включаючи Чонгар у Херсонській області. Там затриманих піддавали катуванням і примушували підписувати фальшиві свідчення на користь ФСБ.

За перший квартал 2024 року лише у Криму було проведено 33 обшуки та 41 затримання. З них 18 осіб належали до кримськотатарського народу, що свідчить про спрямованість репресій проти цього корінного етносу півострова.

Чубаров підкреслив, що існування таких таємних в'язниць створює загрозу безслідного зникнення людей, а доля багатьох затриманих залишається невідомою.

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