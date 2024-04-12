Шмигаль пояснив, як нараховуватимуть доплату у 70 000 гривень військовим «на нулі»

Уряд затвердив доплату у 70 тисяч гривень військовим, які виконують бойові завдання на першій лінії.

Як раніше ми писали, військовослужбовці «на нулі» зможуть отримати доплату в розмірі 70 тисяч гривень.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що рішення встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії, було прийнято під час засідання уряду 12 квітня.

Також він уточнив, що одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про посилення мобілізації.

Також ми писали, що закон про мобілізацію передбачає перегляд порядку бронювання працівників і бронювання власників критично важливих бізнесів.

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