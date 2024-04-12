У Києві затримали псевдомінера багатоповерхівки

Чоловік повідомив поліцію про ніби замінування квартири в багатоповерхівці Дніпровського району столиці.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали місцевого мешканця, який надав хибне повідомлення про замінування квартири. За інформацією поліції, зателефонувавши на лінію 112, порушник повідомив про наявність бомби у багатоповерхівці в Дніпровському районі міста. Однак під час обстеження помешкання небезпечних предметів не було виявлено. Про це повідомила поліція Києва.

52-річний киянин, який надав це хибне повідомлення, не міг адекватно пояснити свої дії. Поліцейські затримали його згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили фігуранту підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують життю людей або іншим серйозним наслідкам. Ця стаття передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове слідство триває.

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