Практика судов
  1. В Украине

В Киеве задержали псевдоминера многоэтажки

20:44, 12 апреля 2024
Мужчина сообщил полиции о якобы заминировании квартиры в многоэтажке Днепровского района столицы.
В Киеве задержали псевдоминера многоэтажки
Источник фото: полиция Киева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали местного жителя, который предоставил ложное сообщение о заминировании квартиры. По информации полиции, позвонив на линию 112, нарушитель сообщил о наличии бомбы в многоэтажке в Днепровском районе города. Однако при обследовании помещения опасных предметов не было обнаружено. Об этом сообщила полиция Киева.

52-летний киевлянин, который предоставил это ложное сообщение, не мог адекватно объяснить свои действия. Полицейские задержали его согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили фигуранту подозрение по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих жизни людей или другим серьезным последствиям. Эта статья предусматривает до шести лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой – прямой эфир на ТВ

12 апреля в 19:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме – что изменится с принятием закона об усилении мобилизации.

Верховный Суд объяснил, как суд может решить судьбу несовершеннолетней дочери военнослужащего, осужденного к лишению свободы за самовольное покидание места службы, мать которой скончалась

Осужденный военнослужащий ссылался на то, что покинул место службы из-за совпадения семейных обстоятельств – умерла бывшая жена, планировал оформить опеку малолетней дочери, недолеченное ранение.

В каких случаях производится передача судебного дела ранее определенному судье: изменения в Положение об автоматизированной системе документооборота суда

Новые изменения в Положение об автоматизированной системе документооборота суда вступят в силу с 1 мая.

Система «Оберег» заработает с другими реестрами, откуда подтянутся данные о военнообязанных – член Комитета по нацбезопасности

Кроме месседжа иностранным партнерам, что Украина усиливает мобилизационные процессы, также закон о мобилизации даст Генштабу ВСУ четкое понимание, сколько людей в Украине можно мобилизовать.

Закон о мобилизации допускает двойное толкование в вопросе бронирования госслужащих – точку придется ставить Кабмину

Формулировки, заложенные в новую редакцию статьи 25 закона о мобилизации по бронированию государственных служащих, могут толковаться неоднозначно.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Соколовська
    Юлія Соколовська
    заступник керівника Офісу Президента України