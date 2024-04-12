В Киеве задержали псевдоминера многоэтажки

Мужчина сообщил полиции о якобы заминировании квартиры в многоэтажке Днепровского района столицы.

Источник фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали местного жителя, который предоставил ложное сообщение о заминировании квартиры. По информации полиции, позвонив на линию 112, нарушитель сообщил о наличии бомбы в многоэтажке в Днепровском районе города. Однако при обследовании помещения опасных предметов не было обнаружено. Об этом сообщила полиция Киева.

52-летний киевлянин, который предоставил это ложное сообщение, не мог адекватно объяснить свои действия. Полицейские задержали его согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили фигуранту подозрение по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих жизни людей или другим серьезным последствиям. Эта статья предусматривает до шести лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

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