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В Киеве «исчезла» Александровская клиническая больница, но «появилась» Свято-Михайловская

16:51, 12 апреля 2024
Архистратиг Михаил на протяжении последнего тысячелетия считается покровителем и защитником Киева.
В Киеве «исчезла» Александровская клиническая больница, но «появилась» Свято-Михайловская
Источник фото: Униан
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В столице Александровскую клиническую больницу переименовали в Свято-Михайловскую. Об этом сообщили в КГГА.

По словам депутатки горсовета и инициаторши проекта решения Олеси Пинзеник, инициативу по переименованию поддержали историки, трудовой коллектив больницы и жители города, которые присоединились к общественному обсуждению.

Название «Свято-Михайловская» предложили в честь архистратига Михаила, который на протяжении последнего тысячелетия считается покровителем и защитником Киева.

За соответствующее решение проголосовали 70 депутатов.

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