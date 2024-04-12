В Киеве «исчезла» Александровская клиническая больница, но «появилась» Свято-Михайловская

В столице Александровскую клиническую больницу переименовали в Свято-Михайловскую. Об этом сообщили в КГГА.
По словам депутатки горсовета и инициаторши проекта решения Олеси Пинзеник, инициативу по переименованию поддержали историки, трудовой коллектив больницы и жители города, которые присоединились к общественному обсуждению.
Название «Свято-Михайловская» предложили в честь архистратига Михаила, который на протяжении последнего тысячелетия считается покровителем и защитником Киева.
За соответствующее решение проголосовали 70 депутатов.
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