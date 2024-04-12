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Работник известного музея в Германии тайком повесил свою картину в галерее: как его наказали

15:43, 12 апреля 2024
51-летний мужчина надеялся привлечь внимание к своему творчеству и обрести славу.
Работник известного музея в Германии тайком повесил свою картину в галерее: как его наказали
Фото: independent.co.uk
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В художественном музее Pinakothek der Moderne в Мюнхене произошел курьезный случай. Служба безопасности галереи заметила лишний экспонат, который повесил один из сотрудников, пишет The Independent.

Свое произведение размером 60 на 120 сантиметров мужчина на короткое время повесил в пустом коридоре. Он надеялся привлечь внимание к своему творчеству и в будущем добиться славы. Однако этому не суждено было осуществиться, поскольку сотрудники галереи сразу вычислили «лишний» экспонат.

По словам руководителя отдела коммуникаций галереи Тине Нелер, картину немедленно убрали.

51-летнего мужчину, который работал в составе технической команды, не только уволили, но и запретили посещать галерею.

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