Працівник відомого музею в Німеччині потайки повісив свою картину у галереї: як його покарали

51-річний чоловік сподівався привернути увагу до своєї творчості та здобути славу.

Фото: independent.co.uk

У художньому музеї Pinakothek der Moderne у Мюнхені стався курйозний випадок. Служба безпеки галереї помітила зайвий експонат, який повісив один із співробітників, пише The Independent.

Свій твір розміром 60 на 120 сантиметрів на короткий час чоловік повісив у порожньому коридорі. Він сподівався привернути увагу до своєї творчості і в майбутньому здобути славу. Проте цьому не судилося здійснитися, оскільки співробітники галереї одразу вирахували «зайвий» експонат.

За словами керівника відділу комунікацій галереї Тіні Нелер, картину негайно прибрали.

51-річного чоловіка, який працював у складі технічної команди, не лише звільнили, а й заборонили відвідувати галерею.

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