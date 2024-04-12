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Працівник відомого музею в Німеччині потайки повісив свою картину у галереї: як його покарали

15:43, 12 квітня 2024
51-річний чоловік сподівався привернути увагу до своєї творчості та здобути славу.
Працівник відомого музею в Німеччині потайки повісив свою картину у галереї: як його покарали
Фото: independent.co.uk
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У художньому музеї Pinakothek der Moderne у Мюнхені стався курйозний випадок. Служба безпеки галереї помітила зайвий експонат, який повісив один із співробітників, пише The Independent.

Свій твір розміром 60 на 120 сантиметрів на короткий час чоловік повісив у порожньому коридорі. Він сподівався привернути увагу до своєї творчості і в майбутньому здобути славу. Проте цьому не судилося здійснитися, оскільки співробітники галереї одразу вирахували «зайвий» експонат.

За словами керівника відділу комунікацій галереї Тіні Нелер, картину негайно прибрали.

51-річного чоловіка, який працював у складі технічної команди, не лише звільнили, а й заборонили відвідувати галерею.

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