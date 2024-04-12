На станції метро «Площа Українських Героїв» змонтували перший комплект нових літер: фото

Кожна літера виготовлялась вручну та поштучно з дотриманням усіх пропорцій, радіусів, розмірів.

Джерело фото: КМДА, Михайло Криволапов

У ніч на 12 квітня на станції метро «Площа Українських Героїв» розпочався монтаж нових літер. Станом на зараз на колійній стіні встановили один комплект букв з чотирьох необхідних.

Як зауважують у КМДА, один напис має 26 символів і потребує часу для правильного та якісного монтажу. Крім того, такі роботи можуть проходити лише вночі, коли відсутні рух поїздів та напруга на контактній рейці.

Загалом для перейменування цієї станції виготовили 104 символи. Вага однієї літери становить близько 3 кг. У КМДА зазначають, що «Площа Українських Героїв» є найдовшою назвою серед інших станцій столичної підземки.

Створення нових букв – кропітка робота через особливість історичного стилю шрифтів. Кожна літера виготовлялась вручну та поштучно з дотриманням усіх пропорцій, радіусів, розмірів тощо. Автор шрифтів також здійснював авторський супровід під час усіх етапів.

У травні минулого року рішенням Київської міської ради перейменували дві станції метрополітену: «Площу Льва Толстого» – на «Площу Українських Героїв», а «Дружбу народів» – на «Звіринецьку».

«Роботи з перейменування станції «Дружба народів» на «Звіринецьку» на завершальному етапі, вже зовсім скоро нова назва з’явиться на колійних стінах цієї станції», - додали у держадміністації.

Джерело фото: КМДА, Михайло Криволапов

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.