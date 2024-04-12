Україна має вирішувати, як захищати себе й свій народ, – спільне рішення Канади та Франції

Канада та Франція обіцяють фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні.

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Канада та Франція засуджують загарбницьку війну російської федерації проти України та підтвердили свою тверду підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності української держави. Про це повідомляє «Європейська правда» за результатами зустрічі прем’єр-міністрів Канади Джастина Трюдо та Франції Габріеля Атталь.

Обидва лідери урядів підкреслили готовність надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку на необхідному рівні. Вони заявили про важливість того, щоб саме Україна мала можливість вирішувати, як захищати себе та свій народ, підтвердивши готовність Канади та Франції продовжувати підтримку на двосторонньому рівні та через міжнародні організації.

Прем'єри також обіцяли продовжити спільні зусилля в рамках Міжнародної коаліції з повернення українських дітей та підтвердили довгострокову підтримку України в межах Спільної декларації країн G7.

«Ми вважаємо, що саме Україна має вирішувати, як захищати себе й свій народ. Канада та Франція продовжуватимуть свою підтримку на двосторонньому рівні та через усі міжнародні організації, членами яких вони є», - підкреслили прем'єри обох країн.

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