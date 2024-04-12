Практика судів
  1. У світі

Україна має вирішувати, як захищати себе й свій народ, – спільне рішення Канади та Франції

15:07, 12 квітня 2024
Канада та Франція обіцяють фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні.
Україна має вирішувати, як захищати себе й свій народ, – спільне рішення Канади та Франції
Джерело фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канада та Франція засуджують загарбницьку війну російської федерації проти України та підтвердили свою тверду підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності української держави. Про це повідомляє «Європейська правда» за результатами зустрічі прем’єр-міністрів Канади Джастина Трюдо та Франції Габріеля Атталь.

Обидва лідери урядів підкреслили готовність надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку на необхідному рівні. Вони заявили про важливість того, щоб саме Україна мала можливість вирішувати, як захищати себе та свій народ, підтвердивши готовність Канади та Франції продовжувати підтримку на двосторонньому рівні та через міжнародні організації.

Прем'єри також обіцяли продовжити спільні зусилля в рамках Міжнародної коаліції з повернення українських дітей та підтвердили довгострокову підтримку України в межах Спільної декларації країн G7.

«Ми вважаємо, що саме Україна має вирішувати, як захищати себе й свій народ. Канада та Франція продовжуватимуть свою підтримку на двосторонньому рівні та через усі міжнародні організації, членами яких вони є», - підкреслили прем'єри обох країн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Система «Оберіг» запрацює з іншими реєстрами, звідки підтягнуться дані про військовозобов'язаних – член Комітету з нацбезпеки

Окрім меседжу іноземним партнерам, що Україна посилює мобілізаційні процеси, також закон про мобілізацію дасть Генштабу ЗСУ чітке розуміння, скільки людей в Україні можна мобілізувати.

Закон про мобілізацію допускає подвійне тлумачення у питанні бронювання держслужбовців – крапку доведеться ставити Кабміну

Формулювання, закладені у нову редакцію статті 25 закону про мобілізацію стосовно бронювання державних службовців, можуть тлумачитися неоднозначно.

Чоловіки, що здобувають другу вищу освіту, зберігають право на відстрочку до кінця навчального року

Аспіранти отримають відстрочку від мобілізації, а ті, хто отримує другу вищу освіту – ні.

Уряд призначив заступника керівника Офісу Президента Андрія Сибігу заступником глави МЗС Дмитра Кулеби

Андрій Сибіга, який був заступником глави Офісу Президента, стане заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, натомість заступник глави МЗС Микола Точицький стане новим заступником керівника ОП.

У Державної судової адміністрації з’явився новий логотип

Новим логотипом Судової адміністрації став стилізований Тризуб з абревіатурою «ДСА» замість зубців.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Соколовська
    Юлія Соколовська
    заступник керівника Офісу Президента України