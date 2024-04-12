Уряд призначив заступника керівника Офісу Президента Андрія Сибігу заступником глави МЗС Дмитра Кулеби

Андрій Сибіга, який був заступником глави Офісу Президента, стане заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, натомість заступник глави МЗС Микола Точицький стане новим заступником керівника ОП.

В Уряді та Офісі Президента відбулися кадрові перестановки. Так, заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга 12 квітня призначений заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Натомість, як повідомляють ЗМІ, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький стане новим заступником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Зазначимо, що Микола Точицький займав посаду заступника міністра закордонних справ з вересня 2021 року. До цього працював Надзвичайним і Повноважним Послом України у Люксембурзі за сумісництвом і Надзвичайним і Повноважним Послом України у Бельгії, представником України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом.

У 2010-2016 роках був постійним представником України при Раді Європи. В 2008-2010 роках – перший заступник керівника, керівник головної служби з питань міжнародного співробітництва секретаріату Президента України.

В свою чергу, Андрій Сибіга був призначений заступником керівника Офісу Президента 31 травня 2021 року.

До цього (з 2016 року) працював Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці, перед цим був директором департаменту консульської служби МЗС.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові з The Washington Post заявив, що «відчуває, що б'ється головою об стіну, хоча він дипломат, а це означає, що повинен розбирати стіну цеглина за цеглиною».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.