Правительство назначило замглавы Офиса Президента Андрея Сибигу заместителем главы МИД Дмитрия Кулебы

Андрей Сибига, бывший заместителем главы Офиса Президента, станет заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заместитель главы МИД Николай Точицкий станет новым заместителем руководителя ОП.

В Правительстве и Офисе Президента прошли кадровые перестановки. Так, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига 12 апреля назначен замминистра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

В то же время, как сообщают СМИ, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий станет новым заместителем руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Отметим, что Николай Точицкий занимал должность замминистра иностранных дел с сентября 2021 года. До этого работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Люксембурге по совместительству и Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Бельгии, представителем Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству.

В 2010-2016 годах являлся постоянным представителем Украины при Совете Европы. В 2008-2010 годах – первый заместитель руководителя, руководитель главной службы по вопросам международного сотрудничества Секретариата Президента Украины.

Андрей Сибига был назначен заместителем руководителя Офиса Президента 31 мая 2021 года.

До этого (с 2016 года) работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике, до этого был директором департамента консульской службы МИД.

Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре с The Washington Post заявил, что «чувствует, что бьется головой о стену, хотя он дипломат, а значит, должен разбирать стену кирпич за кирпичом».

Автор: Наталя Мамченко

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