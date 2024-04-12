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Военнослужащие «на нуле» смогут получить доплату в размере 70 тысяч гривен

11:33, 12 апреля 2024
Правительство увеличило денежное обеспечение военных «на нуле», кроме зарплаты в 20-25 тысяч и боевых доплат в 100 тысяч гривен.
Военнослужащие «на нуле» смогут получить доплату в размере 70 тысяч гривен
Источник фото: minfin
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Правительство приняло решение о повышении денежного обеспечения для военнослужащих «на нуле». Сейчас, кроме зарплаты в размере 20-25 тысяч гривен и боевых доплат в 100 тысяч гривен, они будут иметь право на дополнительную доплату в размере 70 тысяч гривен. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Постановление, принятое Кабинетом Министров, выполняет решение Верховной Рады, которая приняла постановление на своем заседании.

«Что меняется? Военные «на нуле» кроме зарплаты в 20-25 тысяч и боевых доплат в 100 тысяч гривен, имеют право на доплату в 70 тысяч гривен!», - отметил нардеп.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об усилении мобилизации.

Также мы писали, что закон о мобилизации предусматривает пересмотр порядка бронирования работников и бронирование владельцев критически важных бизнесов.

Кроме того, госслужащие, занимающиеся аналитикой законов и киберзащитой в Кабмине и Верховной Раде, получат отсрочку от мобилизации.

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