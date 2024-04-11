Держслужбовці, які займаються аналітикою законів та кіберзахистом у Кабміні та Верховній Раді, отримають відстрочку від мобілізації

Прийнятий закон про мобілізацію дає відстрочку державним службовцям, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів і проводять їх експертизу, а також кіберфахівцям у Верховній Раді та Кабміні.

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Ухвалений 11 квітня в цілому як закон законопроект 10449 про посилення мобілізації окремо встановлює відстрочку для держслужбовців, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх експертизу або експертизу законодавства.

Так, новій редакції статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка регулює питання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визначили, на відміну від чинної редакції, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Втім, з того, як виписали народні депутати цю норму у врахованій Комітетом редакції, не досить зрозуміло, чи стосується вона лише тих держслужбовців, які готують відповідні висновки до проектів і проводять експертизу, при цьому працюючи в Офісі Президента, парламенті та Кабміні, або ж всіх держслужбовців, які мають відповідну сферу роботи, у тому числі, в судах.

Крім того, Перехідні положення законопроекту визначають, що під час дії воєнного стану, з метою забезпечення належного виконання повноважень народних депутатів України може бути заброньовано не більше, ніж два помічники-консультанти відповідного народного депутата України.

Стосовно відстрочки, її також отримають заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і перебувають на спеціальному військовому обліку.

Втім, повне «бронювання» планується розповсюдити лише на державних службовців категорії «А» (тобто, якщо брати судову владу – то для керівників апаратів Верховного Суду, ВАКС, керівників секретаріатів органів судової влади та Конституційного Суду).

Таким чином, мобілізації підлягають військовозобов’язані працівники апаратів судів і органів суддівського врядування, які працюють на посадах державної служби категорії «Б» та «В».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», норми законопроекту № 10449, які стосуються бронювання працівників судової влади, виписані вкрай суперечливо і допускають можливість їх подвійного тлумачення.

Автор: Наталя Мамченко

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