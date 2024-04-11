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Госслужащие, занимающиеся аналитикой законов и киберзащитой в Кабмине и Верховной Раде, получат отсрочку от мобилизации

11:39, 11 апреля 2024
Принятый закон о мобилизации дает отсрочку государственным служащим, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов и проводят их экспертизу, а также киберспециалистам в Верховной Раде и Кабмине.
Госслужащие, занимающиеся аналитикой законов и киберзащитой в Кабмине и Верховной Раде, получат отсрочку от мобилизации
Источник фото: discover.ua
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Принятый 11 апреля в целом в качестве закона законопроект 10449 об усилении мобилизации отдельно устанавливает отсрочку для госслужащих, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их экспертизу или экспертизу законодательства.

Так, в новой редакции статьи 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, регулирующей вопросы отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, определили, в отличие от действующей редакции, установили, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

  • государственные служащие, готовящие выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

Впрочем, из того, как выписали народные депутаты эту норму в учтенной Комитетом редакции, недостаточно понятно, касается ли она только тех госслужащих, которые готовят соответствующие выводы к проектам и проводят экспертизу, при этом работая в Офисе Президента, парламенте и Кабмине, или же всех госслужащих, имеющих соответствующую сферу работы, в том числе в судах.

Кроме того, Переходные положения законопроекта определяют, что во время действия военного положения, с целью обеспечения надлежащего выполнения полномочий народных депутатов Украины может быть забронировано не более двух помощников-консультантов соответствующего народного депутата Украины.

Относительно отсрочки ее также получат забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, и находятся на специальном военном учете.

Впрочем, полное «бронирование» планируется распространить только на государственных служащих категории «А» (т.е. если брать судебную власть – для руководителей аппаратов Верховного Суда, ВАКС, руководителей секретариатов органов судебной власти и Конституционного Суда).

Таким образом, мобилизации подлежат военнообязанные работники аппаратов судов и органов судейского управления, работающие на должностях государственной службы категории «Б» и «В».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», нормы законопроекта № 10449, касающиеся бронирования работников судебной власти, выписаны крайне противоречиво и допускают возможность двойного толкования.

Автор: Наталья Мамченко

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Госслужащие, занимающиеся аналитикой законов и киберзащитой в Кабмине и Верховной Раде, получат отсрочку от мобилизации

Принятый закон о мобилизации дает отсрочку государственным служащим, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов и проводят их экспертизу, а также киберспециалистам в Верховной Раде и Кабмине.

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