Кого смогут мобилизовать в аппаратах судов, Высшем совете правосудия и ВККС: что известно

С «бронированием» работников аппаратов судов и помощников судей прогнозируют проблемы.

Законопроект №10449 от 30 января 2024 года, которым предусматривается усиление мобилизационных мер в стране, уже готов к рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.

Согласно законопроекту, автоматическое «бронирование» получают судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Также «бронь» получат руководитель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, а также все 24 дисциплинарных инспектора Высшего совета правосудия. Впрочем, руководителей Службы и дисциплинарных инспекторов еще необходимо отобрать на конкурсной основе.

Вместе с тем существующие нормы законопроекта предусматривают ряд потенциальных проблем для эффективного функционирования судебной власти.

Аппараты судов и органов судейского управления

В частности, законопроект предусматривает возможность мобилизации 50% военнообязанных государственных служащих, работающих как в аппаратах судов (в частности, и в аппаратах Верховного Суда и ВАКС), так и в секретариатах Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации и Конституционного Суда.

Полное бронирование планируется распространить только на государственных служащих категории «А», то есть руководителей аппаратов Верховного Суда, ВАКС, руководителей секретариатов органов судебной власти и Конституционного Суда.

Таким образом, мобилизации подлежат военнообязанные работники аппаратов судов и органов судейского управления, работающие на должностях государственной службы категории "Б" и "В".

Патронатная служба

Также предполагается, что военнообязанные работники патронатной службы судебной власти, то есть помощники судей местных и апелляционных судов, не смогут получить «бронирование» от военной службы и, таким образом, могут быть мобилизованы.

Полное «бронирование» предусмотрено только для штатных помощников судей Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, а также помощников судей Конституционного Суда.

Кроме того, возможность полного «бронирования» предусмотрена для штатных помощников (инспекторов) членов Высшего совета правосудия и ВККС.

Законопроект об усилении мобилизационных мероприятий № 10449 определяет такие учреждения как Верховный Суд, ВАКС, Высший совет правосудия, ВККС и КСУ, как «государственные органы, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины».

Противоречия законопроекта

Впрочем, следует отметить, что касающиеся судебной власти нормы законопроекта № 10449 выписаны крайне противоречиво и допускают возможность их двойного толкования.

К примеру, новая редакция подпункта 2 пункта 1 ст. 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» изложена следующим образом:

«Бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

В органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (за исключением военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящей части), а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины».

Однако следует отметить, что перечень соответствующих «государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины», в законопроекте отсутствует.

В свою очередь подпункт 1 пункта 1 предусматривает возможность бронирования военнообязанных государственной службы категории "Б" и "В", но не более 50 процентов от количества военнообязанных этих категорий.

Таким образом, не исключено, что некоторые ситуации с правомочностью мобилизации военнообязанных – работников аппаратов судов и органов судейского управления, придется разрешать в судебном порядке.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», по данным ГСА в настоящее время в судах первой и апелляционной инстанции есть около 5,5 тысяч работников патронатной службы. Из них «бронирование» есть всего у около 30% помощников судей.

Также напомним, что в Высшем совете правосудия ранее сообщили, что в случае отсутствия «бронирования» для работников аппаратов местных и апелляционных судов, суды могут потерять до 50% работников аппаратов судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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