Комітет Ради підготував остаточну версію законопроекту про мобілізацію – документ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив підготовку остаточної версії законопроєкту про мобілізацію для другого читання. Остаточну редакцію законопроекту про мобілізацію, що виноситься в залу опублікував голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Як писала «Судово-юридична газета», законопроєкт містить наступні ключові положення:
Також у законопроекті є обмеження для тих, хто уникає військової служби:
Як повідомлялося, із мобілізаційного законопроєкту №10449, який готується до другого читання, прибрали норму про демобілізацію. Раніше планувалося встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації. Це підтвердив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко.
Нагадаємо, що згідно із законопроектом, у чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток.
Крім того, новий законопроєкт про мобілізацію звільнив від армії дві категорії громадян, які доглядають за людьми з інвалідністю.
Нижче наводимо текст законопроекту.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.