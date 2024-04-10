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Комітет Ради підготував остаточну версію законопроекту про мобілізацію – документ

08:56, 10 квітня 2024
Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроекту до другого читання.
Комітет Ради підготував остаточну версію законопроекту про мобілізацію – документ
Момент голосування у Комітеті, фото Мар'яни Безуглої
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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив підготовку остаточної версії законопроєкту про мобілізацію для другого читання. Остаточну редакцію законопроекту про мобілізацію, що виноситься в залу опублікував голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як писала «Судово-юридична газета», законопроєкт містить наступні ключові положення:

  • Право на демобілізацію для осіб з інвалідністю залишається незмінним.
  • Можливість демобілізації для тих, хто був у полоні.
  • Обмежено придатні особи мають право на переогляд протягом 12 місяців.
  • Військовослужбовці, які укладають перший контракт, отримують компенсацію 50% від першого внеску за кредитом.
  • Поновлений медичний огляд для визначення придатності до служби для тих, хто отримав інвалідність після 24 лютого 2022 року, крім військовослужбовців.
  • Місячні виплати у розмірі 70 тисяч гривень тим, хто бере участь у бойових діях.

Також у законопроекті є обмеження для тих, хто уникає військової служби:

  • Чоловіки віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів не матимуть доступу до консульських послуг.
  • Обмеження на керування транспортними засобами для чоловіків відповідного віку за вимогою Територіальних центрів кваліфікаційної комісії.

Як повідомлялося, із мобілізаційного законопроєкту №10449, який готується до другого читання, прибрали норму про демобілізацію. Раніше планувалося встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації. Це підтвердив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко.

Нагадаємо, що згідно із законопроектом, у чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток.

Крім того, новий законопроєкт про мобілізацію звільнив від армії дві категорії громадян, які доглядають за людьми з інвалідністю.

Нижче наводимо текст законопроекту.

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