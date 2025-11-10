Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція
У понеділок, 10 листопада, КЦС ВС на засіданні зборів суддів обирає нового голову. Нагадаємо, що 6 листопада, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Верховного Суду Бориса Гулька у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.
11:04 оголошено перерву на 5 хвилин
10:58 Протокол про склад лічильної комісії затверджено
10:55 Розпочато таємне голосування
Присутні підтримали пропозицію секретаря зборів Сакари Наталії Юріївни — створити одну лічильну комісію.
Кандидатури членів лічильної комісії:
- від Першої судової палати — Коломієць Ганна
- від Другої судової палати — Павло Пархоменко
- від Третьої судової палати — Ірина Литвиненко
10:30 Ступак завершила свою доповідь, слово передали Грушицькому.
10:12 затвердили форму бюлетеню.
Кандидатури на посаду голови: Ступак Ольга Вʼячеславівна сама висунула свою кандидатуру.
Грушицький Андрій Ігорович теж сам висунув свою кандидатуру.
10:05 Обрання секретаря зборів. Пропозиція: суддя Сакара Наталія Юріївна.
33 – за, не голосував 1.
10:04 розпочалось засідання.
