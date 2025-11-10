  1. Публікації
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

10:38, 10 листопада 2025
10 листопада відбувається засідання зборів суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, на якому обиратимуть нового голову суду.
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція
У понеділок, 10 листопада, КЦС ВС на засіданні зборів суддів обирає нового голову. Нагадаємо, що  6 листопада, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Верховного Суду Бориса Гулька у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.

11:04 оголошено перерву на 5 хвилин

10:58 Протокол про склад лічильної комісії затверджено

10:55 Розпочато таємне голосування

Присутні підтримали пропозицію секретаря зборів Сакари Наталії Юріївни — створити одну лічильну комісію.

Кандидатури членів лічильної комісії:

  • від Першої судової палати — Коломієць Ганна
  • від Другої судової палати — Павло Пархоменко
  • від Третьої судової палати — Ірина Литвиненко

10:30 Ступак завершила свою доповідь, слово передали Грушицькому.

10:12 затвердили форму бюлетеню.

Кандидатури на посаду голови: Ступак Ольга Вʼячеславівна сама висунула свою кандидатуру.

Грушицький Андрій Ігорович теж сам висунув свою кандидатуру.

 10:05 Обрання секретаря зборів. Пропозиція: суддя Сакара Наталія Юріївна.

33 – за, не голосував 1.

 10:04 розпочалось засідання.

