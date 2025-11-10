Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция
В понедельник, 10 ноября, КГС ВС на заседании собрания судей выбирает нового председателя. Напомним, что 6 ноября Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда Бориса Гулько в связи с подачей им заявления об отставке.
Итак, КГС ВС 10 ноября не избрал нового председателя.
Следующее заседание: Собрание судей КГС ВС назначено на 17 ноября 2025 года.
11:37 — голосование завершено. Оглашён протокол счётной комиссии, согласно которому в голосовании приняли участие 35 судей КГС ВС.
Как сообщил председатель счётной комиссии, из 35 бюллетеней один признан недействительным из-за отсутствия каких-либо отметок напротив кандидатов.
По результатам тайного голосования кандидатуру Ольги Ступак поддержали 14 судей КГС ВС, кандидатуру Андрея Грушицкого — 12 судей. Девять судей не поддержали ни одного кандидата.
Итак, по результатам голосования ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов — 18.
11:10 — началось голосование: члены собрания судей КГС ВС получили бюллетени.
11:04 объявлен перерыв на 5 минут
10:58 Протокол о составе счётной комиссии утверждён
10:55 Начато тайное голосование
Присутствующие поддержали предложение секретаря собрания Наталии Юрьевны Сакары — создать одну счётную комиссию.
Кандидатуры членов счётной комиссии:
- от Первой судебной палаты — Анна Коломиец
- от Второй судебной палаты — Павел Пархоменко
- от Третьей судебной палаты — Ирина Литвиненко
10:30 Ступак завершила свой доклад, слово передали Грушицкому.
10:12 Самовыдвижение кандидатов.
Судья КГС ВС Ольга Ступак — выдвинула свою кандидатуру.
Судья КГС ВС Андрей Грушицкий — выдвинул свою кандидатуру.
Итак, утверждены две кандидатуры.
10:05 Избрание секретаря собрания судей.
Предложена только одна кандидатура — судья Наталия Юрьевна Сакара.
По результатам голосования (33 «за», 1 «не голосовал») секретарём собрания избрана судья Наталия Юрьевна Сакара.
10:04 Началось собрание судей КГС ВС.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.