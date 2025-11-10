Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

В понедельник, 10 ноября, КГС ВС на заседании собрания судей выбирает нового председателя. Напомним, что 6 ноября Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда Бориса Гулько в связи с подачей им заявления об отставке.

Итак, КГС ВС 10 ноября не избрал нового председателя.

Следующее заседание: Собрание судей КГС ВС назначено на 17 ноября 2025 года.

11:37 — голосование завершено. Оглашён протокол счётной комиссии, согласно которому в голосовании приняли участие 35 судей КГС ВС.

Как сообщил председатель счётной комиссии, из 35 бюллетеней один признан недействительным из-за отсутствия каких-либо отметок напротив кандидатов.

По результатам тайного голосования кандидатуру Ольги Ступак поддержали 14 судей КГС ВС, кандидатуру Андрея Грушицкого — 12 судей. Девять судей не поддержали ни одного кандидата.

Итак, по результатам голосования ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов — 18.

11:10 — началось голосование: члены собрания судей КГС ВС получили бюллетени.

11:04 объявлен перерыв на 5 минут

10:58 Протокол о составе счётной комиссии утверждён

10:55 Начато тайное голосование

Присутствующие поддержали предложение секретаря собрания Наталии Юрьевны Сакары — создать одну счётную комиссию.

Кандидатуры членов счётной комиссии:

от Первой судебной палаты — Анна Коломиец

от Второй судебной палаты — Павел Пархоменко

от Третьей судебной палаты — Ирина Литвиненко

10:30 Ступак завершила свой доклад, слово передали Грушицкому.

10:12 Самовыдвижение кандидатов.

Судья КГС ВС Ольга Ступак — выдвинула свою кандидатуру.

Судья КГС ВС Андрей Грушицкий — выдвинул свою кандидатуру.

Итак, утверждены две кандидатуры.

10:05 Избрание секретаря собрания судей.

Предложена только одна кандидатура — судья Наталия Юрьевна Сакара.

По результатам голосования (33 «за», 1 «не голосовал») секретарём собрания избрана судья Наталия Юрьевна Сакара.

10:04 Началось собрание судей КГС ВС.

