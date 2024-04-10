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У чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток

08:31, 10 квітня 2024
Військовий квиток будуть вимагати навіть у консульствах у чоловіків, які виїхали за кордон до мобілізаційного віку.
У чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток
Джерело фото: Факти ICTV
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У законопроекті про мобілізацію, остаточно затвердженому комітетом Ради, передбачено, що військовий квиток буде перевірятися на кордоні, а також при виїзді та в’їзді до країни, повідомляється у висновках комітету, опублікованих народними депутатами.

Згідно з законопроектом 10449, кожний чоловік віком від 18 до 60 років, незалежно від його придатності до служби або наявності відстрочок, зобов’язаний мати при собі військовий квиток. Він зобов’язаний пред’являти його на вимогу поліцейських, співробітників територіальних військових комісаріатів і прикордонників як на пунктах пропуску, так і в прикордонній смузі.

Оформлення консульських послуг за кордоном буде можливим лише за наявності військово-облікових документів. Це означає, що військовий квиток буде необхідним для отримання консульської допомоги за кордоном.

Також військовий квиток будуть вимагати у консульствах навіть у 18-річних українців, які виїхали за кордон до цього віку. Це означає, що таким молодим людям доведеться повертатися на батьківщину і стати на облік у територіальних військових комісаріатів для отримання військового квитка і можливості оформлення документів за кордоном.

Раніше Володимир Зеленський виступив за прийняття закону про мобілізацію парламентом, стверджуючи, що це надзвичайно важливо для країни.

Як відомо, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на найближчому пленарному засіданні. А народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що документ планують виносити на розгляд Верховної Ради 10 квітня.

Раніше ми писали, деякі норми про стимулювання громадян України стати на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться. 

Крім того, частина держслужбовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації.

Додамо, Україна планує впровадити систему смарт-мобілізації як наступний крок після цифровізації військового обліку. Заявку на мобілізацію можна буде подати лише у два кліки.

Разом з тим, у законопроект про мобілізацію повернули покарання для ухилянтів, які за кордоном.

Також Комітет розглянув перегляд діагнозів осіб з інвалідністю, які отримані до 24 лютого 2022 року.

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