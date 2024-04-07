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Комітет розглянув перегляд діагнозів осіб з інвалідністю, які отримані до 24 лютого 2022 року

11:51, 7 квітня 2024
Порівняльна таблиця до законопроекту про мобілізацію буде готова незабаром.
Комітет розглянув перегляд діагнозів осіб з інвалідністю, які отримані до 24 лютого 2022 року
Фото: Олександр Федієнко
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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки остаточно фіналізував пропозиції до законопроєкту №10449 про мобілізацію. Про це повідомив член Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко.

«Кабінет військово зобовʼязаного так і залишився правом.

Проговорили про мотивацію та соціальний захист. Мова йде щодо грошових виплат за знищення чи захоплення озброєння та військової, бойової (спеціальної, спеціалізованої) техніки противника. Розмір встановлюється КМУ.

Пільги по іпотеці.

Пільги щодо купівлі ТЗ.

Перегляд діагнозів людей з інвалідністю, яка була встановлена після 24 лютого 2022 року.

Інші питання обговорювались у форматі консультацій», — зазначив Федієнко.

За його словами, порівняльна таблиця до законопроекту про мобілізацію буде готова незабаром.

«Тому Комітет взяв перерву у засіданні, та готовий одразу зібратись як буде готова таблиця», — додав нардеп.

Раніше Володимир Зеленський виступив за прийняття закону про мобілізацію парламентом, стверджуючи, що це надзвичайно важливо для країни. 

Як відомо, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на найближчому пленарному засіданні. А народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що документ планують виносити на розгляд Верховної Ради 10 квітня.

Раніше ми писали, деякі норми про стимулювання громадян України стати на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться. 

Крім того, частина держслужбовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації.

Додамо, Україна планує впровадити систему смарт-мобілізації як наступний крок після цифровізації військового обліку. Заявку на мобілізацію можна буде подати лише у два кліки.

Разом з тим, у законопроект про мобілізацію повернули покарання для ухилянтів, які за кордоном.

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