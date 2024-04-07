Під Києвом затримали чоловіка з арбалетом, який атакував магазин

Патрульні затримали чоловіка, який загрожував предметом, схожим на арбалет, та передали його слідчим.

Джерело фото: патрульна поліція Київської області

На вулиці Львівській у Петропавлівській Борщагівці невідомий чоловік з ймовірним арбалетом кричить та стукає у вікна магазину. На місці інциденту поліцейські виявили чоловіка похилого віку, який відповідав опису заявника. Він тримав у руках предмет, схожий на холодну зброю – арбалет зі стрілами, який потім направив у бік інспекторів, погрожуючи вистрелити. Про це повідомила патрульна поліція Київської області.

Щоб уникнути небезпеки для оточуючих, патрульні здійснили затримання чоловіка. Після цього, оскільки в ситуації є ознаки кримінального порушення, була викликана слідчо-оперативна група, яка взяла під своє керівництво справу.

Згідно зі статтею 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю карається штрафом або громадськими роботами, пробаційним наглядом, обмеженням волі або позбавленням волі.

Джерело фото: патрульна поліція Київської області

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