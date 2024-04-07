40 000 гривень за пакет документів: на Львівщині судитимуть чоловіків за організацію незаконного перетину кордону

За грошову винагороду обвинувачені обіцяли чоловікам призовного віку пакет фіктивних документів із встановленням непридатності до проходження військової служби з виключенням з військового обліку.

На Львівщині судитимуть двох чоловіків, які організували незаконний перетин кордону військовозобов’язаними. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

«Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Житомирщини. Їм інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, та підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України)», — зазначили у прокуратурі.

Встановлено, що обвинувачені під час дії воєнного стану сприяли у незаконному перетині осіб через державний кордон України.

Для цього вони розмістили оголошення в одному із месенджерів про можливість виготовлення документів, які дають підстави виїзду за межі України. За грошову винагороду обвинувачені обіцяли чоловікам призовного віку пакет фіктивних документів із встановленням непридатності до проходження військової служби з виключенням з військового обліку. В подальшому це давало їм змогу безперешкодно виїхати за кордон.

Ціна такої послуги коливалась від 30 000 грн до 40 000 грн з особи, за пакет документів.

Після отримання вищевказаних документів «клієнти» здійснювали переказ коштів.

Чоловіків затримали в порядку ст. 208 КПК України, після одержання ними грошових коштів на одному із відділень пошти.

Задокументовано 5 епізодів злочинної діяльності фігурантів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.