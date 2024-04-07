Практика судів
  1. В Україні

40 000 гривень за пакет документів: на Львівщині судитимуть чоловіків за організацію незаконного перетину кордону

12:43, 7 квітня 2024
За грошову винагороду обвинувачені обіцяли чоловікам призовного віку пакет фіктивних документів із встановленням непридатності до проходження військової служби з виключенням з військового обліку.
40 000 гривень за пакет документів: на Львівщині судитимуть чоловіків за організацію незаконного перетину кордону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині судитимуть двох чоловіків, які організували незаконний перетин кордону військовозобов’язаними. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

«Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Житомирщини. Їм інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, та підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358  КК України)», — зазначили у прокуратурі.

Встановлено, що обвинувачені під час дії воєнного стану сприяли у незаконному перетині осіб через державний кордон України.

Для цього вони розмістили оголошення в одному із месенджерів про можливість виготовлення документів, які дають підстави виїзду за межі України. За грошову винагороду обвинувачені обіцяли чоловікам призовного віку пакет фіктивних документів із встановленням непридатності до проходження військової служби з виключенням з військового обліку. В подальшому це давало їм змогу безперешкодно виїхати за кордон.

Ціна такої послуги коливалась від 30 000 грн до 40 000 грн з особи, за пакет документів.

Після отримання вищевказаних документів «клієнти» здійснювали переказ коштів.

Чоловіків затримали в порядку ст. 208 КПК України, після одержання ними грошових коштів на одному із відділень пошти.

Задокументовано 5 епізодів злочинної діяльності фігурантів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
При вирішенні спору про визначення місця проживання дитини суд має право розглянути питання почергового проживання дитини у кожного з батьків – Верховний Суд

Колегія суддів ВС узяла до уваги пропозиції сторін, викладені в проектах мирових угод, та погодилася з остаточним висновком органу у справах дітей щодо застосування моделі спільної фізичної опіки батьків щодо дітей.

Ухвала слідчого судді про зобов’язання слідчого чи прокурора закрити кримінальне провадження через сплив строку досудового розслідування підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд

Суд першої інстанції зобов’язав закрити кримінальне провадження у зв’язку з закінченням строку досудового розслідування, апеляційний суд відмовив прокурору в оскарженні – що вирішив Верховний Суд.

Верховна Рада вирішить проблему з мораторієм на продаж майна державних підприємств

Як вказують депутати, якщо державне підприємство заборгує іншому суб'єкту кошти, навіть у разі отримання судового рішення про стягнення боргу державний виконавець обмежений у заходах з його виконання, оскільки діє мораторій.

Командир взводу спробував продати прилад нічного бачення, щоб купити автомобіль у підрозділ: що вирішив суд

Суд визнав провину старшого лейтенанта, однак вирішив його суворо не карати.

Працівник апарату суду запропонував судді «обговорити» справу, але суддя запідозрила провокацію

Неприємний інцидент зафіксовано в Харківський області.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду