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Поки США затримують допомогу, у Канаді заявили про нарощення підтримки України

12:25, 7 квітня 2024
США «нездатні активізувати» допомогу Україні, залишаючи Канаді заповнювати прогалину, – міністр фінансів Канади.
Поки США затримують допомогу, у Канаді заявили про нарощення підтримки України
Джерело фото: REUTERS
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Міністр фінансів Канади Христя Фріланд відзначила важливий внесок Оттави у зміцнення обороноздатності України, яка веде війну з військовою агресією росії. Це стало особливо актуальним на тлі затримки у схваленні пакету допомоги для України у Конгресі США. Про це повідомляє CBS News.

За словами канадської чиновниці, Сполучені Штати наразі не змогли забезпечити необхідну допомогу українській стороні, яка веде боротьбу у складних воєнних умовах.

У своєму інтерв'ю на CBC The House Фріланд не уточнила, чи має Канада намір збільшити свої військові витрати до 2% ВВП, як це вимагається від країн-членів НАТО. Однак вона підкреслила, що зобов'язання Канади перед Україною є великими.

«У березні Канада направила Україні 2 мільярди доларів термінової бюджетної підтримки в той час, коли США (...) не змогли активізуватися та надати підтримку для України, щоб заповнити прогалину», - зазначила Фріланд.

Вона також додала, що канадці можуть пишатися тим, що їх країна виконує свою роль у протистоянні з Росією та підтримує Україну, що стало найбільшою боротьбою для НАТО.

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