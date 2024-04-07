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Як самостійно отримати статус учасника бойових дій: інфографіка та зразок заяви

12:07, 7 квітня 2024
Для отримання статусу УБД потрібно надіслати пакет документів до комісії Міноборони.
Як самостійно отримати статус учасника бойових дій: інфографіка та зразок заяви
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Отримати статус учасника бойових дій (УБД) військовослужбовцями Збройних сил України можна онлайн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Для цього потрібно надіслати пакет документів до комісії Міноборони електронною поштою.

Документи також можна подавати і в паперовій формі. Із зразком заповнення заяви для оформлення статусу УБД та з додатковими вимогами до фотокарток можна ознайомитись нижче.

Детальніше про те, як самостійно отримати статус учасника бойових дій, – у інфографіці.

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