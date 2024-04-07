США попередили, що Китай надає росії дані геопросторової розвідки у війні проти України

Китай посилює підтримку росії в умовах війни з Україною.

Сполучені Штати попереджають про зростання підтримки росії з боку Китаю в умовах війни з Україною. Зазначається, що Китай надав росії супутникові знімки для військових операцій, а також мікроелектроніку та верстати для танків, повідомляє Bloomberg.

Згідно з джерелами, Китай також забезпечив росію оптикою, паливом для ракет та розширив космічну співпрацю. Президент США Джо Байден висловив своє занепокоєння Сі Цзіньпіну під час їхньої телефонної розмови цього тижня стосовно підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази.

Про це повідомила речниця Ради національної безпеки Білого дому Адрієнн Вотсон. Міністерство закордонних справ Китаю поки не відреагувало на ситуацію.

Не дивлячись на те, що офіційний Пекін намагається залишатися нейтральним у контексті вторгнення Росії в Україну, обсяг товарообігу між Китаєм та росією у 2023 році досяг рекордних 240 мільярдів доларів. Безумовно, це важлива інформація, оскільки Китай та Гонконг стали для росії ключовими пунктами доступу до обмежених технологій, включаючи чіпи та інтегральні схеми, необхідні для створення зброї. США та Європейський Союз вже включили до списку кілька китайських фірм, які здійснюють ці передачі технологій.

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