США предупредили, что Китай предоставляет россии данные геопространственной разведки в войне против Украины

Китай усиливает поддержку россии в условиях войны с Украиной.

Соединенные Штаты предупреждают о росте поддержки россии со стороны Китая в условиях войны с Украиной. Отмечается, что Китай предоставил россии спутниковые снимки для военных операций, а также микроэлектронику и станки для танков, сообщает Bloomberg.

Согласно источникам, Китай также обеспечил россию оптикой, топливом для ракет и расширил космическое сотрудничество. Президент США Джо Байден выразил свое беспокойство Си Цзиньпину во время их телефонного разговора на этой неделе относительно поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адриенн Уотсон. Министерство иностранных дел Китая пока не отреагировало на ситуацию.

Несмотря на то, что официальный Пекин пытается оставаться нейтральным в контексте вторжения России в Украину, объем товарооборота между Китаем и россией в 2023 году достиг рекордных 240 миллиардов долларов. Безусловно, это важная информация, поскольку Китай и Гонконг стали для россии ключевыми пунктами доступа к ограниченным технологиям, включая чипы и интегральные схемы, необходимые для создания оружия. США и Европейский Союз уже включили в список несколько китайских фирм, которые осуществляют эти передачи технологий.

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