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Поборы в десятки тысяч долларов: будут судить экс-руководителя одного из постов Черновицкой таможни и его сообщника

11:31, 7 апреля 2024
Должностное лицо таможни разработало преступную схему незаконного обогащения, по которой на разных этапах таможенного оформления импорта умышленно создавались препятствия.
Поборы в десятки тысяч долларов: будут судить экс-руководителя одного из постов Черновицкой таможни и его сообщника
Фото: Черновицкая областная прокуратура
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В суд передан обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из таможенных постов Черновицкой таможни и его сообщника по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в большом размере (ч. 3 ст. 368, ч. ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Кроме того, таможенник обвиняется в превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 365 УК Украины).

Так, по данным следствия, должностное лицо таможни разработало преступную схему незаконного обогащения, по которой на разных этапах таможенного оформления импорта умышленно создавались препятствия.

Установлено, что при оформлении товара безосновательно корректировалась его таможенная стоимость и увеличивались суммы таможенных платежей. Для того чтобы в дальнейшем избегать этой «корректировки», оформление одной таможенной декларации стоило 1000 долларов.

Таможенник действовал через посредника, который вел прямые переговоры с владельцем товара и получал деньги.

Опасаясь разоблачить, злоумышленник определил место получения неправомерной выгоды именно в столице, где 1 февраля 2023 года посредника задержали правоохранители после получения очередной «оплаты».

В общей сложности представитель торговой компании предоставил обвиняемым 15000 долларов неправомерной выгоды.

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