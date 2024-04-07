В Одесской области в собственном доме нашли тела матери и 7-летней дочери

Полиция устанавливает обстоятельства гибели матери и дочери.

Источник фото: od.npu.gov.ua

В Подольском районе Одесской области полиция расследует трагический случай гибели матери и ее семилетней дочери. Тела женщины, рожденной в 1986 году, и ее ребенка со следами телесных повреждений, без признаков жизни, были найдены сегодня, 6 апреля, около 9 часов в доме, где они проживали.

По данным полиции Одесской области, на место происшествия немедленно прибыли руководство следственного управления ГУНП в Одесской области, следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, совместно со следственным управлением, где работает мобильная ДНК-лаборатория. Также на место вызваны специалисты передвижной полицейской криминалистической лаборатории, полицейские-кинологи, представители прокуратуры Любашевского района и другие оперативные службы.

Правоохранители активно работают на месте преступления, собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства происшествия. Сейчас лицо, подозреваемое в совершении преступления, уже установлено, и с ним работают следователи. Сведения об этой трагедии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 часть 2 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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