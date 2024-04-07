На Одещині у власному будинку знайшли тіла матері та 7-річної доньки

Поліція встановлює обставини загибелі матері та доньки.

Джерело фото: od.npu.gov.ua

У Подільському районі Одеської області поліція розслідує трагічний випадок загибелі матері та її семирічної доньки. Тіла жінки, народженої у 1986 році, та її дитини зі слідами тілесних ушкоджень, без ознак життя, були знайдені сьогодні, 6 квітня, близько 9 години у будинку, де вони проживали.

За даними поліції Одеської області, на місце події негайно прибули керівництво слідчого управління ГУНП в Одеській області, слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спільно з слідчим управлінням, де працює мобільна ДНК-лабораторія. Також на місце викликано спеціалістів пересувної поліцейської криміналістичної лабораторії, поліцейських-кінологів, представників прокуратури Любашівського району та інші оперативні служби.

Правоохоронці активно працюють на місці злочину, збирають докази та встановлюють всі обставини події. Наразі особу, яка підозрюється у вчиненні злочину, вже встановлено, і з нею працюють слідчі. Відомості про цю трагедію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 2 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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