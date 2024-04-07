Як і куди звертатися для початку розшуку осіб зниклих безвісти під час війни: роз’яснення

Якщо з людиною немає зв’язку через окупацію або у зв’язку із обстрілами чи надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, тільки тоді вона може вважатися зниклою безвісти саме за особливих обставин.

У випадку втрати зв’язку з близькою людиною під час воєнного стану, для її розшуку необхідно звернутися до правоохоронних органів. Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив про права родичів таких осіб, способи звернення для розшуку та особливості розшуку людей, які зникли за особливих обставин.

У чому різниця між зниклою безвісти особою та особою, яка зникла безвісти за особливих обставин

Особа, зникла безвісти, – фізична особа, стосовно якої немає відомостей про її місце перебування на момент подання заявником заяви про її розшук.

Особою, зниклою безвісти за особливих обставин вважається людина, яка зникла безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.

Тобто, якщо з людиною немає зв’язку через окупацію або у зв’язку із обстрілами чи надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, тільки тоді вона може вважатися зниклою безвісти саме за особливих обставин.

Права близьких родичів та членів сім’ї осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин мають право на:

отримання достовірної інформації про хід та результати проведення її розшуку;

отримання достовірних відомостей про місце перебування особи (якщо таке стане відоме), чи обставини її загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме);

соціальний захист.

Куди подається заява про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин

Заява про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, подається до відповідного територіального органу Національної поліції України або зателефонувавши за номером 102.

Також можна надіслати лист на електронну пошту: [email protected] та зателефонувати на гарячу лінію (0894) 200-18-67 або 0 800 212 151.

Хто може подати заяву про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин

Заява про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, може бути подана:

родичем такої особи;

представником військового формування;

органом державної влади, органом місцевого самоврядування;

громадським об’єднанням;

будь-якою іншою особою, якій стало відомо про зникнення.

Заяву про розшук особи, також може бути подано Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, якщо вищезазначені особи звернулися до Уповноваженого з повідомленням про зникнення особи.

Особливості розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

У разі отримання інформації про зникнення особи за особливих обставин або заяви про розшук такої особи Національна поліція України зобов’язана інформувати Уповноваженого протягом трьох днів з моменту отримання такої інформації або заяви.

Відомості, зазначені у заяві про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, підлягають внесенню до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, протягом 24 годин після отримання Уповноваженим від Національної поліції України інформації про зникнення особи за особливих обставин або інформації про отримання заяви про розшук такої особи.

Припинення розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин

Розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, припиняється не пізніше ніж через три дні з дня встановлення місця перебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин, місця поховання чи місцезнаходження останків такої особи з повідомленням про це її близьких родичів та членів сім’ї, а також заявника, якщо заявник не є близьким родичем та членом сім’ї. Про припинення розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин, невідкладно робиться відмітка в Реєстрі.

Рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою не є підставою для припинення її розшуку.

Раніше ми писали, що в Україні понад 50 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

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