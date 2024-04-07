Как и куда обращаться для начала розыска лиц пропавших без вести во время войны: разъяснение

Если с человеком нет связи из-за оккупации или в связи с обстрелами или чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, только тогда он может считаться пропавшим без вести именно при особых обстоятельствах.

В случае потери связи с близким человеком во время военного положения, для его розыска необходимо обратиться в правоохранительные органы. Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил о правах родственников таких лиц, способах обращения для розыска и особенностях розыска людей, пропавших при особых обстоятельствах.

В чем разница между пропавшим без вести лицом и лицом, пропавшим без вести при особых обстоятельствах

Лицо, пропавшее без вести, – физическое лицо, в отношении которого нет сведений о его местонахождении на момент подачи заявителем заявления о его розыске.

Лицом, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, считается человек, пропавший без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера.

То есть, если с человеком нет связи из-за оккупации или в связи с обстрелами или чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, только тогда он может считаться пропавшим без вести именно при особых обстоятельствах.

Права близких родственников и членов семьи лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Близкие родственники и члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, имеют право на:

получение достоверной информации о ходе и результатах проведения ее розыска;

получение достоверных сведений о месте нахождения лица (если такое станет известно) или обстоятельствах его гибели (смерти), месте захоронения (если оно известно);

социальная защита.

Куда подается заявление о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах

Заявление о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, подается в соответствующий территориальный орган Национальной полиции Украины или позвонив по номеру 102.

Также можно отправить письмо на электронную почту: [email protected] и позвонить по телефону на горячую линию (0894) 200-18-67 или 0 800 212 151.

Кто может подать заявление о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах

Заявление о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, может быть подано:

родственником такого лица;

представителем военного формирования;

органом государственной власти, органом местного самоуправления;

общественным объединением;

любым другим лицом, которому стало известно об исчезновении.

Заявление о розыске лица также может быть подано Уполномоченным по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, если вышеупомянутые лица обратились к Уполномоченному с уведомлением об исчезновении лица.

Особенности розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

В случае получения информации об исчезновении лица при особых обстоятельствах или заявлении о розыске такого лица, Национальная полиция Украины обязана информировать Уполномоченного в течение трех дней с момента получения такой информации или заявления.

Сведения, указанные в заявлении о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, подлежат внесению в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в течение 24 часов после получения Уполномоченным от Национальной полиции Украины информации об исчезновении лица при особых обстоятельствах или информации о получении заявления о розыске такого лица.

Прекращение розыска лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах

Розыск лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, прекращается не позднее чем через три дня со дня установления места нахождения лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, месте захоронения или местонахождение останков такого лица с уведомлением об этом его близких родственников и членов семьи, а также заявителя, если заявитель не является близким родственником и членом семьи. О прекращении розыска лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, безотлагательно делается отметка в Реестре.

Решение суда о признании лица безвестно отсутствует не является основанием для прекращения его розыска.

Ранее мы писали, что в Украине более 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.