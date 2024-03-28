В Україні понад 50 тисяч людей вважаються зниклими безвісти

Після російського вторгнення в Україні кількість зниклих безвісти зросла в 4 рази.

Джерело фото: umoloda.kyiv.ua

Понад 50 тисяч людей в Україні вважаються зниклими безвісти, що в чотири рази перевищує попередні показники до початку повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

За словами Нєбитова, пошукова діяльність в умовах війни стала значно складнішою. «Війна змінила масштаби розшукової роботи. До війни за всі роки незалежності зниклими безвісти вважалися 12 292 особи. З початком російського вторгнення кількість зниклих зросла в 4 рази. На сьогодні нерозшуканими залишаються 50 150 осіб», - зазначив він.

«Збір інформації, перевірку даних та реалізацію пошуків ускладнює непередбачувана ситуація на лінії фронту, масовані атаки на мирні міста, міграція людей і тимчасова окупація територій. Навантаження на карний розшук збільшилося, проте оперативники працюють на максимумі та продовжують боротися за кожну людську долю», – зауважив Нєбитов.

Він також наголосив на важливості розвитку розшукової діяльності, включаючи пошук нових алгоритмів дій, розвиток міжнародного партнерства, оновлення законодавства та використання сучасних технологій.

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