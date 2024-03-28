В Украине более 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести

После российского вторжения в Украину количество пропавших без вести выросло в 4 раза.

Источник фото: umoloda.kyiv.ua

Более 50 тысяч человек в Украине считаются пропавшими без вести, что в четыре раза превышает предыдущие показатели до начала полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

По словам Небитова, поисковая деятельность в условиях войны стала значительно сложнее. "Война изменила масштабы розыскной работы. До войны за все годы независимости пропавшими без вести считались 12 292 человека. С началом российского вторжения количество пропавших выросло в 4 раза. На сегодня неразысканными остаются 50 150 человек", - отметил он.

"Сбор информации, проверку данных и реализацию поисков усложняет непредсказуемая ситуация на линии фронта, массированные атаки на мирные города, миграция людей и временная оккупация территорий. Нагрузка на уголовный розыск увеличилась, однако оперативники работают на максимуме и продолжают бороться за каждую человеческую судьбу", - отметил Небытов.

Он также отметил важность развития розыскной деятельности, включая поиск новых алгоритмов действий, развитие международного партнерства, обновление законодательства и использование современных технологий.

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