В Украине планируют определить понятие «кибервойна» на законодательном уровне

Минобороны Украины инициировало работу над определением «кибервойны» на законодательном уровне.

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Министерство обороны Украины начало работу над определением термина "кибервойна" на законодательном уровне. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, пишет Министерство обороны.

"Минобороны инициировало научно-исследовательскую работу по определению понятия кибервойны, которую осуществляет Академия СБУ. Убеждена, что эти наработки позволят нам вместе с другими государственными органами выйти с законодательными предложениями уже в конце 2024 года", - подчеркнула заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

В Минобороны подчеркнули, что действия россии в киберпространстве являются системными и направленными не только против Украины, но и против ее союзников. Поэтому после определения термина "кибервойна" предполагается международное признание кибератак как актов войны с юридической точки зрения.

По информации ведомства, с начала войны специалисты СБУ уже осуществили нейтрализацию почти 10 тысяч кибератак.

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