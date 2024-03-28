В Україні планують визначити поняття «кібервійна» на законодавчому рівні

Міноборони України ініціювало роботу над визначенням «кібервійни» на законодавчому рівні.

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Міністерство оборони України розпочало роботу над визначенням терміну «кібервійна» на законодавчому рівні. Про це повідомила заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко, пише Міністерство оборони.

«Міноборони ініціювало науково-дослідну роботу щодо визначення поняття кібервійни, яку здійснює Академія СБУ. Переконана, що ці напрацювання дозволять нам разом із іншими державними органами вийти із законодавчими пропозиціями вже наприкінці 2024 року», – підкреслила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

В Міноборони підкреслили, що дії росії у кіберпросторі є системними і спрямованими не лише проти України, але й проти її союзників. Тому після визначення терміну «кібервійна» передбачається міжнародне визнання кібератак як актів війни з юридичної точки зору.

За інформацією відомства, з початку війни спеціалісти СБУ вже здійснили нейтралізацію майже 10 тисяч кібератак.

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