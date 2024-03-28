Українська та польська сторони обговорили ситуацію на кордоні та торгівлю в агросекторі.

Джерело фото: kmu.gov.ua

У Варшаві відбулися українсько-польські урядові консультації, участь в яких взяв Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Україна та Польща стратегічні союзники. Маємо чітко розуміти, наскільки значущою є взаємопідтримка і потенціал нашого співробітництва», – підкреслив Глава уряду України.

Денис Шмигаль зазначив, що урядові команди обох країн обговорили ряд питань, що становлять взаємний інтерес у співпраці. Особлива увага була приділена складним темам, таким як ситуація на кордоні, торгівля в агросекторі та шляхи їх вирішення.

«Очікуємо від Польщі конкретні відповіді на запропоновані нами кроки. Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту з росії та білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску», — заявив Прем’єр-міністр України.

Він також наголосив на необхідності взаємної довіри, відкритості для діалогу та здатності до компромісу в стратегічних відносинах. «Розраховуємо, що сьогоднішні консультації принесуть результат і ми знайдемо шляхи врегулювання проблемних питань».

Після проведених міжурядових консультацій була ухвалена спільна заява.

Нагадаємо, за підсумками міжурядових консультацій та перемовин із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Денис Шмигаль заявив, що Україна погодилася на обмеження, зокрема й запобіжники, які запропоновані Єврокомісією щодо українського аграрного експорту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.