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Зеленський обговорив зі спікером Палати представників США підтримку України

19:31, 28 березня 2024
Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Джонсоном та закликав до швидкого ухвалення Конгресом допомоги для України.
Зеленський обговорив зі спікером Палати представників США підтримку України
Джерело фото: Telegram / Володимир Зеленський
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У четвер, 28 березня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

«Провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Джонсоном. Подякував йому особисто, обом партіям, американському народу та Президенту Байдену за життєво важливу підтримку України від початку російського вторгнення», - розповів Зеленський в Telegram.

Глава держави розповів спікеру про ситуацію на полі бою, зокрема про стрімке посилення російського повітряного терору. За останній тиждень українські міста та громади зазнали ударів 190 ракетами, 140 «шахедами» та 700 КАБами. Внаслідок цього вийшла з ладу найбільша українська гідроелектростанція.

«У цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе. Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне - щоб питання допомоги Україні залишалося фактором об'єднання», – додав президент.

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