Зеленский обсудил со спикером Палаты представителей США поддержку Украины

Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей США Джонсоном и призвал к быстрому принятию Конгрессом помощи для Украины.

Источник фото: Тelegram / Владимир Зеленский

В четверг, 28 марта Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

"Провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Джонсоном. Поблагодарил его лично, обе партии, американский народ и Президента Байдена за жизненно важную поддержку Украины от начала российского вторжения", - рассказал Зеленский в Telegram.

Глава государства рассказал спикеру о ситуации на поле боя, в частности о стремительном усилении российского воздушного террора. За последнюю неделю украинские города и общины подверглись ударам 190 ракетами, 140 "шахедами" и 700 КАБами. Вследствие этого вышла из строя крупнейшая украинская гидроэлектростанция.

"В этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно. Мы осознаем, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать, но главное - чтобы вопрос помощи Украине оставался фактором объединения", - добавил президент.

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