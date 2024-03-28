Выборы нового председателя ВККС состоятся 1 апреля

На должность нового председателя Высшей квалификационной комиссии судей могут быть несколько претендентов.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 1 апреля 2024 года в пленарном составе рассмотрит вопрос избрания нового председателя ВККС.

Пленарное заседание по избранию нового главы Комиссии состоится в 15.00.

По данным «Судебно-юридической газеты», на должность главы ВККС могут претендовать три члена ВККС.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», 27 марта, без объяснения мотивов, с должности, как председателя, так и члена ВККС, уволился Роман Игнатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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