Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Вибори нового голови ВККС відбудуться 1 квітня

18:57, 28 березня 2024
На посаду нового голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів може бути декілька претендентів.
Вибори нового голови ВККС відбудуться 1 квітня
Джерело фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 1 квітня 2024 року у пленарному складі розгляне питання обрання нового голови ВККС.

Пленарне засідання з питання обрання нового очільника Комісії відбудеться о 15.00.

За даними «Судово-юридичної газети», на посаду голови ВККС можуть претендувати троє членів ВККС.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 27 березня, без пояснення мотиву, з посади як голови, так і члена ВККС, звільнився Роман Ігнатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вибори нового голови ВККС відбудуться 1 квітня

На посаду нового голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів може бути декілька претендентів.

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію – прямий ефір на Право ТВ

Обмежено придатних до військової служби більше не буде: що означає таке законодавче рішення парламенту для військовозобов’язаних – дивіться у прямому ефірі 28 березня о 19-30.

Хто з іноземних експертів може увійти у новий склад Громадської ради міжнародних експертів: список

На шість посад членів Громадської ради міжнародних експертів є 12 претендентів.

Україна погодилася на запропоновані Єврокомісією обмеження щодо нашого аграрного експорту – Денис Шмигаль

Також під час зустрічі з Дональдом Туском Денис Шмигаль висловив вдячність польському Уряду й Сейму, який ухвалив заклик до Єврокомісії з проханням зупинити російський та білоруський аграрний експорт до ЄС.

Кабмін затвердив план реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади на 2024-2027 роки

Також план передбачає доручення Мінюсту та Мінінфраструктури супроводження у Верховній Раді проекту Закону «Про місто Київ — столицю України».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді