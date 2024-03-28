Вибори нового голови ВККС відбудуться 1 квітня

На посаду нового голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів може бути декілька претендентів.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 1 квітня 2024 року у пленарному складі розгляне питання обрання нового голови ВККС.

Пленарне засідання з питання обрання нового очільника Комісії відбудеться о 15.00.

За даними «Судово-юридичної газети», на посаду голови ВККС можуть претендувати троє членів ВККС.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 27 березня, без пояснення мотиву, з посади як голови, так і члена ВККС, звільнився Роман Ігнатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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